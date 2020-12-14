John le Carre hayatını kaybetti

Britanyalı casus romanları yazarı John le Carre 89 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Soğuk Savaş dönemi romanlarıyla tanınan ünlü yazarın cumartesi gecesi zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

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Gerçek adı David Cornwell olan yazarın ölümünün Covid-19’la ilgili olmadığı belirtildi.

Dünya çapında çok satan kitaplara imza atan yazarın 25 romanından ‘The Constant Gardener’, ‘The Tailor of Panama and Tinker, Tailor, Soldier, Spy’ dahil olmak üzere bazıları sinemaya da uyarlanmıştı.

Le Carre’nin ölümünün ardından Stephan King ve Margaret Atwood başta olmak üzere edebiyat dünyası Twitter üzerinden üzüntülerini dile getirdi.

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King, “2020 bir edebiyat devini bizden aldı” derken, Atwood, ‘Smiley‘ romanlarının 20’inci yüzyılın ortalarını anlamanın anahtarı olduğunu yazdı.