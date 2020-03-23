John Hopkins’ten uzman: ‘Corona’da erkekler yaşlılar kadar tehlikede

ABD’deki John Hopkins Üniversitesi’nden Sabra Klein, ‘corona‘da, erkeklerin yaşlılar kadar tehlikede olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

İtalya’daki corona ölümleri incelendiğinde Çin’de olduğu gibi erkeklerin ölüm oranın daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Başkent Roma’daki Yüksek Sağlık Enstitüsü’nün 25 bin 58 vakayı incelediği araştırmaya göre erkek hastaların yüzde 8’i hayatını kaybetti. Kadınlarda bu oran yüzde 5.

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Yalnızca ölüm değil, erkeklerin virüsten etkilenme oranı da kadınlara göre daha yüksek.

John Hopkins Üniversitesi’ndeki Bloomberg Halk Sağlığı Okulu’ndan, viral enfeksiyonlarda cinsiyet farklılıkları üzerine çalışan bilim insanı Sabra Klein, “Erkeklik corona virüs için yaşlılık kadar büyük bir risk faktörü” dedi ve uyardı: “İnsanlar hastalıkta bir örüntü olduğunun farkına varmalı. Aynı yaşlılık gibi erkeklik de insanı yüksek risk grubuna sokuyor.”

Klein, erkeklerin corona virüsüne karşı daha savunmasız olmasının biyolojik ya da davranışsal unsurlardan kaynaklandığını söyledi. Kadınların bağışıklık sistemi daha kuvvetli. Davranışsal farklılıktan kasıt ise erkeklerin daha çok sigara içmeye ve daha az ellerini yıkamaya eğilimli olması.

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Klein, farklılığı şöyle değerlendirdi: “Bir durumun neden risk faktörü oluşturduğunu her zaman tam manasıyla anlayamıyoruz. Ancak Çin ve İtalya gibi birbirinden kültürel ve sosyal açıdan bu kadar uzak iki ülkede bunu görüyor olmamız inanılmaz dikkat çekici.”

İtalya’da hazırlanan rapora göre 30-40 yaşta ölümlü vaka yok. 40-60 yaş arasında az sayıda ölümlü vaka var. 60 yaş üstündeki ölümlü vakalarda erkeklerin çokluğu bariz. 25 bin 58 vakanın yüzde 58’i erkek. ‘Corona’ kaynaklı 1697 ölümün de yüzde 70’i erkek.

Yine corona virüsünün farklı bir tipinden kaynaklanan SARS ve MERS hastalıklarında da benzer tablolar görülmüştü. 2003’te Hong Kong’da SARS nedeniyle ölen erkeklerin sayısı kadınlardan yüzde 50 daha fazlaydı.

Kadınların erkeklerden daha güçlü bağışıklık sistemi olmasının nedeni cinsiyet hormonu östrojen. X kromozomu da bağışıklıkla ilgili genler taşıyor. Bu kromozomdan erkeklerde bir, kadınlarda iki tane bulunuyor.

Ancak kadınlar da lupus ve romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar geçirmeye daha çok eğilimli. Bu tür hastalıklarda bağışılık sitemi vücudun organ ve dokularına saldırıyor.