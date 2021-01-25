Joe Biden, Trump’ın orduya trans bireylerin alınmasını yasaklayan kararını kaldırdı

Covid-19 yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Neslihan Sarıcaoğlu (25), kendisinin de atlattığı virüsle mücadelede hastalarıyla yaşadığı duygusal anları anlattı. Sağlık çalışanları, hastaları hayatını kurtarmak için mücadele veririken bir yandan da aralarında duygusal bağ kuruluyor. Kimi zaman hastalar son isteklerini sağlık çalışanlarına iletirken, kimi zaman da kendilerini kurtarmaları için yardım istiyor. Samsun’un Caniki ilçesinde özel […]