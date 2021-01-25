Diken

Yaramazlara biraz batar!

Joe Biden, Trump’ın orduya trans bireylerin alınmasını yasaklayan kararını kaldırdı

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ın, trans bireylerin orduya alımını yasaklayan başkanlık kararnamesini geçersiz kılan yeni bir kararname imzaladı. 

Fotoğraf: Reuters

Biden, imzaladığı kararnameyle ‘orduda görev almak için yeterli kalifiyede olan herkesin görev alması gerektiğini’ vurgulayarak, trans bireylere yönelik yasağı kaldırdığını belirtti.

Reklam

Beyaz Saray’dan gelen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Trans askerler artık cinsiyet kimliği temelinde terhis veya ayrılma olasılığına maruz kalmayacak. Başkan Biden, cinsiyet kimliğinin askerlik hizmetine bir engel olmaması gerektiğine ve Amerika’nın gücünün, onun çeşitliliğinde yattığına inanıyor.”

Trump, 2017’de Twitter’da, trans bireylerin orduya katılmasına, ‘muazzam tıbbi maliyetler ve kesintiler’ gerekçeleriyle ‘kabul veya izin vermeyeceğini’ duyurmuştu.

Yasak Nisan 2019’da yürürlüğe girdi. Halihazırda hizmet veren trans personelin görevine devam etmesine izin verildi, ancak yeni alımlar durduruldu.

Reklam

ABD Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre, 2019 yılında, orduda aktif görev yapan 8 bin 980 trans asker bulunuyordu.

SON HABERLER

Hemşire hastaların veda notlarını anlattı: ‘Nefes alamıyorum’, ‘Bırakma, korkuyorum’

Covid-19 yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Neslihan Sarıcaoğlu (25), kendisinin de atlattığı virüsle mücadelede hastalarıyla yaşadığı duygusal anları anlattı. Sağlık çalışanları, hastaları hayatını kurtarmak için mücadele veririken bir yandan da aralarında duygusal bağ kuruluyor. Kimi zaman hastalar son isteklerini sağlık çalışanlarına iletirken, kimi zaman da kendilerini kurtarmaları için yardım istiyor. Samsun’un Caniki ilçesinde özel […]