Joe Biden, Trump’ın orduya trans bireylerin alınmasını yasaklayan kararını kaldırdı

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ın, trans bireylerin orduya alımını yasaklayan başkanlık kararnamesini geçersiz kılan yeni bir kararname imzaladı.
Biden, imzaladığı kararnameyle ‘orduda görev almak için yeterli kalifiyede olan herkesin görev alması gerektiğini’ vurgulayarak, trans bireylere yönelik yasağı kaldırdığını belirtti.
Beyaz Saray’dan gelen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Trans askerler artık cinsiyet kimliği temelinde terhis veya ayrılma olasılığına maruz kalmayacak. Başkan Biden, cinsiyet kimliğinin askerlik hizmetine bir engel olmaması gerektiğine ve Amerika’nın gücünün, onun çeşitliliğinde yattığına inanıyor.”
Trump, 2017’de Twitter’da, trans bireylerin orduya katılmasına, ‘muazzam tıbbi maliyetler ve kesintiler’ gerekçeleriyle ‘kabul veya izin vermeyeceğini’ duyurmuştu.
Yasak Nisan 2019’da yürürlüğe girdi. Halihazırda hizmet veren trans personelin görevine devam etmesine izin verildi, ancak yeni alımlar durduruldu.
ABD Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre, 2019 yılında, orduda aktif görev yapan 8 bin 980 trans asker bulunuyordu.