Joe Biden: Trump oy çalmaya çalışabilir

Demokrat başkan adayı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump’a 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde ‘oy çalma girişiminde bulunacağı’ suçlaması yöneltti.

AA’nın haberine göre, eski başkan yardımcısı Biden, katıldığı bir televizyon programında beş ay sonra yapılacak başkanlık seçimleri hakkında açıklamalar yaptı.

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”En büyük endişem bu başkan bu seçimde oy çalmaya çalışacak” diyen Biden, ”Bu adam, (ön seçimlerde) postayla oy kullanımının hileli olduğunu söylerken bir taraftan da Oval Ofis’te oturduğu masasının ardında postayla oy kullandı” dedi.

Biden, Trump’ın seçimi kaybetmesine rağmen yenilgiyi kabul etmemesi durumunda ise üst düzey askerlerin onu Beyaz Saray’dan çıkaracağından emin olduğunu söyledi.