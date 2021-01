Joe Biden, 46. ABD Başkanı olarak yemin etti.

Fotoğraf: Reuters

Biden’ın yemin töreni, alışılmışın dışında olarak, Covid-19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda insan alarak gerçekleşti.

Senatörler, Amy Klobuchar ve Roy Blunt’ın konuşmalarından sonra ünlü şarkıcı Lady Gaga ABD milli marşını okudu.

Daha sonra, Kamala Harris, başkan yardımcısı olarak yemin etti. Harris ilk kadın, ilk siyah ve ilk Asyalı Amerikalı başkan yardımcısı oldu.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Harris’in yemininden sonra ‘This Land Is Your Land’ ve ‘America the Beautiful’ şarkılarını söyledi.

Joe Biden ise Türkiye saati ile 19.48 itibari ile yeminini ederek resmi olarak 46. ABD başkanı oldu.

Törende hazır bulunanlara teşekkür ettikten sonra Biden, “Bugün Amerika’nın günü. Bugün demokrasinin günü” dedi.

Başkan, iki hafta önceki ‘kongre baskını’nı hatırlatarak, Amerikan demokrasisinin ‘değerinin altını çizdiğini‘ söyledi.

Biden’ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

*Şimdi, birkaç gün önce şiddetin kongre binası’nın temelini sarsmaya çalıştığı bu kutsal zeminde, iki yüzyıldan fazla bir süredir sahip olduğumuz barışçıl iktidar geçişini gerçekleştirmek için tek bir ulus olarak, Tanrı’nın altında bölünmez olarak bir araya geldik.

*Bugünlerde birlikten bahsetmenin bazılarına aptalca bir fantezi gibi gelebileceğini biliyorum. Bizi bölen kuvvetlerin derin ve gerçek olduğunu biliyorum. Yeni olmadıklarını da biliyorum. İleriye giden yol birliktir.

*Ulusumuz beyaz üstünlükçülüğüyle yüzleşmeli. ‘Herkes için adalet’ rüyası, artık ertelenmeyecek.

*Bugün burada olan her iki partiden seleflerime teşekkür ederim. (Bush, Clinton, Obama)

*Anayasamızın ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Ulusumuzun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Yapmamız gereken çok şey var, eski haline getirmemiz gereken, inşa etmemiz gereken çok şey var.

*Tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Beni desteklemeyenler için de çok çalışacağım.

*İttifak ilişkilerimizi onaracağız ve dünya ile bir kez daha yakın ilişkiler kuracağız.