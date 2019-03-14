Jodie Foster’dan yıllar sonra gelen itiraf: Anthony Hopkins’ten korktum

ABD’li oyuncu Jodie Foster, 1991 yapımı gerilim filmi ‘Kuzuların Sessizliği’nin çekimleri sırasında insan eti yiyen ‘Hannibal Lecter’ karakterini canlandıran rol arkadaşı Anthony Hopkins’ten korktuğunu itiraf etti.

Daily Mail’deki habere göre ABD’nin Teksas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen bir konferansta konuşan 56 yaşındaki Foster, ”Açıkça söylememem gerekirse filmden değil ama Hopkins’ten korktum” dedi.

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Filmde canlandırdığı FBI çalışanı ‘Clarice Starling’ ile Hannibal Lecter’ın meşhur hücre sahnelerinin çekilme anını anlatan Foster şunları söyledi:”Bu sahnelerde yüz yüze değildik. Sadece birbirimizin sesini duyuyorduk ve o sesten korkuyordum. Çekimler tamamlanınca birlikte yemek yerken Hopkins’e ondan korktuğumu ifade ettim. O da bana kendisinin de aynı duyguyu hissettiğini söyledi.”