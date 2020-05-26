JK Rowling’den salgın yaşayan çocuklara hediye: Yeni kitabını ücretsiz olarak online yayınlayacak

‘Harry Potter‘ serisinin yazarı JK Rowling, ‘Ickabog‘ isimli yeni çocuk kitabını internet üzerinden ücretsiz olarak yayınlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: www.jkrowling.com

Yazar karantinadaki çocukların salgın döneminde eğlenmesine yardımcı olmak istediğini belirtti.

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Bugünden başlayarak her hafta bir-iki bölümünü yayınlanacak kitabın tamamı 10 Haziran’da internet üzerinden okunabilecek.

Yazar internet sitesinden kitabı okumak için herhangi bir kayıt işlemi olmadığını söyledi.

Bu kitabın fikrinin henüz ‘Harry Potter’ kitaplarını yazarken oluştuğunu belirten Rowling serinin son kitabından sonra yayınlamaya niyet ettiği ‘Ickabog‘u küçükken çocuklarına okuduğunu anlattı.