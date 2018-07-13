‘J&J pudra kansere yol açıyor’ iddiası: Firma 22 kadına tazminat ödeyecek

ABD’de bir mahkeme Johnson & Johnson talk pudrasının kadınlarda yumurtalık kanserine yol açtığı hükmüyle şirketi 4 milyar 650 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Johnson & Johnson’a talk pudrası nedeniyle 9 binin üzerinde dava açılmış durumda.

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Şirketten yapılan açıklamada mahkemenin kararı için “Büyük bir hayal kırıklığı” dendi ve kararın temyize götürüleceği ifade edildi.

Duruşmalarda davacı 22 kadın ve aileleri Johnson & Johnson’ın talk pudrasını kullanmaya başladıktan sonra yumurtalık kanserine yakalandıklarını anlattı.

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Davacı kadınların avukatları, şirketin pudranın zararlarından haberdar olmasına karşın gerekli önlemleri almadığını, 1970’ten bu yana Johnson & Johnson talk pudralarına asbest bulaştığını, ancak firmanın tüketicileri riskler konusunda uyarmadığını söyledi.

Johnson & Johnson ise savunmasında ürünlerine asbest bulaştığı iddiasını reddederken, kansere yol açanın talk pudrası olmadığını savundu.

Laboratuvar incelemelerini mahkemeye delil olarak sunan firma avukatları, ‘temelden adaletsiz bir yargılama süreci’ yaşandığını savundu.

İngiltere merkezli kanser araştırmaları vakfı Ovacome, kadınlarda genital bölgede talk pudrası kullanımının yumurtalık kanserine yol açabileceği yönündeki şüphelerin henüz kanıtlanmadığını ifade ediyor.