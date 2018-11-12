Jinekolog Fecrialem Sevilen ‘cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklandı

Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi jinekoloji profesörü Fecrialem Sevilen, Nişantaşı’ndaki muayenehanesinde iki hastasına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevilen’in hastası iki kadın, geçen günlerde polise başvurarak profesörün Nişantaşı’nda bulunan muayenehanesinde cinsel saldırıya uğradıklarını öne sürdü. Kadınların beyanları birbirini teyit eder nitelikte olunca Sevilen savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Polis, 68 yaşındaki profesörün telefon ve bilgisayarına inceleme yapmak üzere el koydu.

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Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sevilen, ifadesinde, 44 yıllık hekim olduğunu, 38 yıldır ise öğretim üyeliği yaptığını vurgulayarak suçlamaları reddedip suç duyurusunda yer alan davranışların tedavinin bir gereği olduğunu savundu.

Muayenehanede müstehcen filmler

Kadınların örtüşen beyanlarını ve profesörün hastalara gönderdiği mesajları delil kabul eden mahkeme, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Sevilen’i cezaevine gönderdi.

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Tutuklama kararında, Sevilen’in kadınlara özel hayatına dair mahrem sorular sorduğu ve muayenehanede müstehcen filmler seyrettirdiği de aktarıldı.