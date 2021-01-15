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Yaramazlara biraz batar!

‘Jigololuk vaadiyle’ bir milyon liralık dolandırıcılık: Beş şüpheli tutuklandı

İstanbul’da, ‘jigololuk vaadiyle’ insanları dolandıran şebekeye düzenlen baskında gözaltına alınan yedi şüpheliden beşi tutuklandı. Şebekenin yaklaşık bir milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 kişinin dolandırıldıkları yönünde şikâyetçi olması üzerine harekete geçti.

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Polis, internette ‘jigolo siteleri’ kuran dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Dolandırıcıların, siteler üzerinden ilanlar verip ağlarına takılan kişileri jigolo yaparak yüksek meblağda paralar kazanacakları vaadiyle kandırdıklarını tespit etti.

Polis, çağrı merkezleri kuran şebekenin yedi üyesini yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonun düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda mağdurlara ait verilerin bulunduğu dijital dosyalar ele geçirildi. Şüphelilerin ikamet ve çağrı merkezlerindeki aramalarda ise 30 cep telefonu, 29 sim kart, 9 bilgisayar ve 2 bin 500 lira paraya el konuldu.

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Şebekenin, dolandırıcılık yöntemiyle mağdur ettikleri kişiler üzerinden yaklaşık bir milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerden beşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

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