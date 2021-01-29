‘Jigolo olma vaadiyle’ 98 erkeği dolandıran çeteye operasyon

Balıkesir’de ‘jigolo olma vaadiyle’ 98 erkeği dolandıran 44 kişi, İstanbul ve Gaziantep’te düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran kimliği açıklanmayan bir kişi, ‘jigolo olma vaadiyle’ dolandırıldığını bildirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, pek çok kişiyi aynı yöntemle dolandıran İstanbul merkezli çeteyi deşifre etti. Çetenin internet üzerinden ‘yüksek gelir vaadiyle jigolo olma’ ilanları verdiği, başvuranların kişisel bilgilerini aldığı, daha sonra kadınlara aratarak yüksek ücretle birliktelik teklif ettirdiği öğrenildi.
Sonrasında ‘jigolo‘ adaylarından sisteme giriş ücreti ve garanti parası adı altında para topladıkları saptandı.
Operasyola şüphelilier gözaltına alınırken arama yapılan adreslerde çok sayıda sim kart ve kitap arasına saklanmış banka kartı bulundu.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.