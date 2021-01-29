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Yaramazlara biraz batar!

‘Jigolo olma vaadiyle’ 98 erkeği dolandıran çeteye operasyon

Balıkesir’de ‘jigolo olma vaadiyle’ 98 erkeği dolandıran 44 kişi, İstanbul ve Gaziantep’te düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran kimliği açıklanmayan bir kişi, ‘jigolo olma vaadiyle’ dolandırıldığını bildirdi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, pek çok kişiyi aynı yöntemle dolandıran İstanbul merkezli çeteyi deşifre etti. Çetenin internet üzerinden ‘yüksek gelir vaadiyle jigolo olma’ ilanları verdiği, başvuranların kişisel bilgilerini aldığı, daha sonra kadınlara aratarak yüksek ücretle birliktelik teklif ettirdiği öğrenildi.

Sonrasında ‘jigolo‘ adaylarından sisteme giriş ücreti ve garanti parası adı altında para topladıkları saptandı.

Operasyola şüphelilier gözaltına alınırken arama yapılan adreslerde çok sayıda sim kart ve kitap arasına saklanmış banka kartı bulundu.

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Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Başarı iyi güzel ama mühim olan mutluluk

Başarılı olmak lafı bana biraz karşılıksız geliyor. Başarı göreceli bir kavram. Kime göre, neye göre başarılı? Ama mutlu olmak derseniz, bunu size harika tarif edebilirim.