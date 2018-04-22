Jet trafik: Kılıçdaroğlu-Akşener gizlice görüştü, Karamollaoğlu Gül’e gidiyor

Erken seçime iki ay kala muhalefet partileri arasındaki ittifak görüşmeleri hızlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kimseye duyurmadan görüştüğü ortayla çıktı. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ise Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gideceği öğrenildi.
Ortak adayı görüşüyorlar
Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘Cumhur İttifakı’na karşı, muhalefetin de ilk turda ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması olasılığı üzerinde duruldu. CHP kulislerine göre; muhalefetin seçime ortak adayla girme formülü, Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığını erken ilan etmesi nedeniyle azalıyor. Akşener’in en başından itibaren ‘adayım‘ çıkışı, ortak aday formülünü zora sokarken Akşener’in kendi ismi üzerinde uzlaşılmaması durumunda adaylıktan çekilme olasılığının da düşük olduğu belirtiliyor. Görüşmede seçim güvenliği için ortak hareket etme formülleri üzerinde de duruldu. Kılıçdaroğlu’nun görevlendirdiği parti heyeti de bugün Akşener ile bir görüşme yapacak.
SP Lideri Temel Karamollaoğlu’nun ilk görüşmesi ise yarın Kılıçdaroğlu ile olacak. Salı günü ise Akşener ile bir araya gelecek.
SP hem CHP, hem Hüda-Par’la da temasta
Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Karamollaoğlu, liderlerle görüşmesinden önce partisinin Genel idare Kurulu’nu olağanüstü toplayarak izlenecek yol haritasını konuştu. Karamollaoğlu, pazartesi ayrıca Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya gelecek. Karamollaoğlu’nun ardından İstanbul’a gideceği ve programında Abdullah Gül’ün de olduğu öğrenildi.
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