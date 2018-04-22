Diken

Yaramazlara biraz batar!

Jet trafik: Kılıçdaroğlu-Akşener gizlice görüştü, Karamollaoğlu Gül’e gidiyor

Share14
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 14

 

Erken seçime iki ay kala muhalefet partileri arasındaki ittifak görüşmeleri hızlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kimseye duyurmadan görüştüğü ortayla çıktı. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ise Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gideceği öğrenildi.

Ortak adayı görüşüyorlar

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘Cumhur İttifakı’na karşı, muhalefetin de ilk turda ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması olasılığı üzerinde duruldu. CHP kulislerine göre; muhalefetin seçime ortak adayla girme formülü, Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığını erken ilan etmesi nedeniyle azalıyor. Akşener’in en başından itibaren ‘adayım‘ çıkışı, ortak aday formülünü zora sokarken Akşener’in kendi ismi üzerinde uzlaşılmaması durumunda adaylıktan çekilme olasılığının da düşük olduğu belirtiliyor. Görüşmede seçim güvenliği için ortak hareket etme formülleri üzerinde de duruldu. Kılıçdaroğlu’nun görevlendirdiği parti heyeti de bugün Akşener ile bir görüşme yapacak.

Reklam

SP Lideri Temel Karamollaoğlu’nun ilk görüşmesi ise yarın Kılıçdaroğlu ile olacak. Salı günü ise Akşener ile bir araya gelecek.

SP hem CHP, hem  Hüda-Par’la da temasta

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Karamollaoğlu, liderlerle görüşmesinden önce partisinin Genel idare Kurulu’nu olağanüstü toplayarak izlenecek yol haritasını konuştu. Karamollaoğlu, pazartesi ayrıca Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya gelecek. Karamollaoğlu’nun ardından İstanbul’a gideceği ve programında Abdullah Gül’ün de olduğu öğrenildi.

Reklam

Metropoll’ün sahibi Sencar: Akşener, AKP’den henüz yarım puan oy koparıyor

MAK anketi: AKP-MHP oyları yüzde 48’lerde, Gül’ün belli bir desteği görülüyor

Piar Araştırma: Seçimi ekonomi belirleyecek, AKP-MHP ittifakı bitecek

Ankara Analitik anketi: Erdoğan’a oy veren AKP’liler yüzde 46, HDP’liler ‘Gül’ diyor

AKP’nin anketlere itirazı var: Bizim tek başımıza oyumuz yüzde 52

Metropoll anketi: Erdoğan’a onay 49.8, MHP’lilerin yüzde 45’i ‘ittifak’ istemiyor

KONDA’dan CHP’lilere seçim sunumu: Türkiye’de yüzde 45’in partisi yok

Kulis: İktidar çevrelerine göre AKP-MHP ittifakının oy oranı yüzde 43

Kılıçdaroğlu ‘cumhur ittifakı’nın oyunu açıkladı: Yüzde 43.5

PİAR anketi: İkinci turda Akşener’in şansı Kılıçdaroğlu’ndan yüksek

Kulis: Bahçeli’yle görüşen Erdoğan, MHP’nin oy artışını gösteren anketleri gösterdi

Kulis: AKP’nin elindeki anketlerde MHP’nin oy oranı yüzde 9-10 aralığında

Akşener’in iddiası: İYİ Parti’nin oy oranı kararsızlar dağıtılınca yüzde 22

ANAR’ın anketi: AKP ve CHP geriledi, MHP baraj altı

 

 

 

 

 

 

 

 


Share14
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 14

SON HABERLER

Jet trafik: Kılıçdaroğlu-Akşener gizlice görüştü, Karamollaoğlu Gül’e gidiyor

Erken seçime iki ay kala muhalefet partileri arasındaki ittifak görüşmeleri hızlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kimseye duyurmadan görüştüğü ortayla çıktı. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le görüştükten sonra Kılıçdaroğlu’na gideceği öğrenildi. 

Erdoğan ‘sufle’yi reddetti: Erken seçim prensibimiz değil

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının ardından ilk kez canlı yayında gazetecilerin karşısına çıktı. Erken seçim sözünü ortaya atan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ‘sufle verildiğine’ yönelik iddiaları reddeden Erdoğan, “Erken seçim konusu AK Parti olarak prensiplerimiz arasında hiç olmamıştır” dedi.

Böke ve Cihaner’den Kılıçdaroğlu’na: CHP’den olması şart değil, sol aday olsun

CHP milletvekilleri Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner, 24 Haziran’daki seçimde partilerinin hangi ismi cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğine dair CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptı. Böke ve Cihaner, Kılıçdaroğlu’na, söz konusu ismin cumhuriyet değerlerini benimsemiş sol bir aday olması yönündeki taleplerini iletti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...