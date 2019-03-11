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Yaramazlara biraz batar!

Jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran mezarı başında anıldı

İran’daki jet kazasında hayatını kaybeden 11 kişi, ölümlerinin birinci yıl dönümünde anıldı.

Fotoğraf: Habertürk

Dubai’den Türkiye’ye gelmek üzere 11 Mart 2018’de yola çıkan Başaran Holding’e ait TC-TRB tescilli Challenger 604 tipi uçakta ikisi pilot 11 kişi vardı. Uçakta, Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın evlenecek kızı Mina ve arkadaşları yer alıyordu. Düşen uçaktaki herkes hayatını kaybetmişti.

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Mina Başaran, bugün İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki Göktürk Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında ailesi tarafından anıldı.

Anmaya Başaran’ın annesi Beril, babası Hüseyin, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer’in yanısıra yakınları ve sevenleri katıldı.

Mina Başaran’ın mezarı başında Kuran okunup dua edildi. Anmaya katılanlar mezara çiçek bıraktı.

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