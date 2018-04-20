Jet hızıyla: Erken seçim teklifi ‘planlanandan’ önce Meclis’ten geçti

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Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018’de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi Meclis’te 386 oyla kabul edildi.

Seçim önergesini veren AKP ve MHP’nin toplamda 352 sandalyesi bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

Ortak seçim önergesi, 20 Nisan Cuma günü TBMM Anayasa Komisyonu’nda, hafta sonu ise TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceği açıklanmıştı.

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Ancak önerge dün komisyona gelmiş ve HDP’nin iki milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesini protesto ederek terk ettiği toplantıda, CHP’nin de desteğiyle oybirliğiyle kabul edilmişti.

Önergede, şu ifadelere yer verildi: “16 Nisan 2017’de yapılan halkoylamasına giden süreçte milletimizin önümüzde açtığı yol, bu şekilde kesinlik ve kararlılık kazanmıştır. Bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, AB ile ilişkilerimiz, küresel süreçler, Türkiye’nin halk oylamasında verdiği karar doğrultusunda belirsizliklerin aşılarak bir an önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesini zorunlu kılmıştır. Bu nedenle Türkiye’nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının bir an önce alınarak belirsizliğin ortadan kaldırılmasını gerekli hale getirmiştir. Bilindiği üzere Anayasa’nın geçici 21’inci maddesi uyarınca TBMM’nin, seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacaktır. Bu itibarla anayasanın 77’nci, geçici 21’inci ve Milletvekili Seçim Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince seçimlerin yenilenmesi ve TBMM’nin 27’nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi’nin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması hususunda TBMM kararı alınması için gereğini arz ve teklif ederiz.”