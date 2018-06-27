Jet hızıyla: Bahçeli ‘Biz ne dersek, o’ diyen yardımcısını görevden aldı

Seçimlerde Meclis’in kilit partisi olduklarını belirtip “Biz ne dersek, o olacaktır” diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin ardından, “Kilit parti olduk” demiş, ardından kırmızı çizgilerinin bulunduğunu, AKP’yi her konuda desteklemeyeceklerini söylemişti. MHP’li yöneticiler de genel af, OHAL’in devamı ve tecavüz suçuna idam yönündeki taleplerini yinelemişti.

Reklam

Kahramanmaraş’tan milletvekili seçilen Aycan, “Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP mecliste kilit konumdadır ve MHP’nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan’ı kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurtarmıştır, hem meclisi kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır” demişti.

Aycan, Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre ‘neden görevden alındığını bilmediğini’ söyledi.

Reklam

DHA’ya konuşan Aycan, kararın kendisine ulaşmadığını ve yorum yapamayacağını söyledi.