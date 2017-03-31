‘Jet Fadıl’ı ‘Deliller toplandı’ diye tahliye eden mahkeme, yeni kanıtlar istemiş

‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla yargılanan ve delillerin yeterince toplanması gerekçe gösterilerek tahliye ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’le ilgili yeni deliller talep edildi.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre Akgündüz hakkında delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını ve karartılma ihtimalinin bulunmamasını gerekçe göstererek tahliye kararı veren mahkeme, yeni oluşturulacak üç kişilik bilirkişi heyetinden bazı konularda bilgi istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosyadaki tüm delillerin yeterince toplanmamış olmasını gerekçe göstererek, Akgündüz ve diğer sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

Projenin değeri, sanıkların projeyi tamamlama kapasitesi…

Tahliye kararı veren mahkeme, davada yer alan Bayrampaşa Caprice Gold projesiyle ilgili, sanıkların ve şirketinin mali durumlarının projeleri uygulamaya, tamamlamaya kapasitelerinin bulunup bulunmadığı, yapılan toplam devre mülk satışlarının bina projesi ile uyumlu olup olmadığı, bina projesinden fazla devremülk sözleşmesi yapılıp yapılmadığı, proje kapsamında projenin arsa değeri, projenin halihazır rayiç değeri, projenin tamamlanması halindeki piyasaya değerinin tespiti ile projenin tamamlanma süresinin istenmesini talep etti.

Para transferleri, hesap hareketleri…

Mahkeme, Maldivler projesiyle ilgili de projenin hangi tarihte sözleşmeye bağlandığı, sözleşmenin kimler ile yapıldığı, projenin sözleşme ve belgeleri kapsamında proje değerinin ne olduğu, bu proje ile ilgili sanıklar ve şirketinin kimlere hangi miktarda hangi yollarla ödeme yaptığı, para transferlerinin ne şekilde gerçekleştiğinin sözleşme ve hesap hareketleri de incelenerek tespiti ve proje ile reklamlar arasında aykırılık olup olmadığının belirlenmesini istedi.

‘Mağdurlar açısından büyük bir düş kırıklığı’

Mağdur avukatlarından Dr. Acun Papakçı ise tahliye kararına itiraz edeceklerini belirterek, mahkemenin Akgündüz hakkında verdiği tahliye kararının gerekçesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi: “Daha davadaki fiillerin işlendiğini ortaya koyacak asıl deliller toplanmamıştır ve mahkeme bunların toplanamamış olduğunu kendisi duruşma tutanağında belirtmiştir. Bu nedenle mahkemenin delillerin büyük oranda toplanılmış olduğu, bunların karartılma tehlikesinin bulunmadığı yönündeki gerekçesi gerçeği yansıtmamaktadır, hatalıdır ve adalete ulaşmak isteyen mağdurlar açısından büyük bir düş kırıklığıdır.”

Ne olmuştu?

Bayrampaşa’daki Caprice Gold Yatırımcılar Derneği, Akgündüz tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek, Şubat 2015’te savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Yatırımcılar, Akgündüz’ün başlattığı projeleri bitirmediğini ve verdikleri paraları geri alamadıklarını iddia etmişti.

Savcılığa 21 Aralık 2015’te ifade veren Akgündüz, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Akgündüz, 28 Mart’ta yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Akgündüz ve altı sanık hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’tan 698 yıldan 2 bin 443’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Akgündüz, Caprice Gold Bayrampaşa ve Caprice Gold Maldivler projelerinde 349 kişiden ön ödeme alıp sözleşme şartlarını yerine getirmemekle suçlanıyor.