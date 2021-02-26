‘Jet Fadıl’ hakim karşısında: Maddi zarar var ama dolandırıcılık anlamına gelmez

Dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz, bugünkü duruşmada savunma yaptı.

Fotoğraf: DHA

Tutuksuz sanık Akgündüz, Çağlayan adliyesindeki İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Siirt’ten SEGBİS’le katıldı. Davanın tutuksuz sanığı, yeğeni Mehmet Salih Obut ve bazı müştekiler de mahkeme salonunda hazır bulundu.

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Mahkeme başkanı, iki dosyanın daha ana davayla birleştirildiğini belirtti.

Şikayetçi Ayhan Kıvrak, 2010’da Carice Gold’dan bir devre mülk satın aldığını, satın alırken karşılığında daire verdiğini, Akgündüz’ün bunu 80 bin liraya sattığını ifade etti.

Kıvrak şunları anlattı: “5-6 ay boyunca aylık 457 avroluk kira bedelinin karşılığını Türk parası olarak ödediler. Babam da yaklaşık 150 bin lira karşılığında devre mülk aldı. Fadıl Akgündüz gerçekten beynelmilel bir dolandırıcıdır. Kendi tapumu aldım ama babamın tapusunu alana kadar saçlarım bembeyaz oldu.”

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‘Zararım 3 milyon lira’

Bir diğer şikayetçi Kamil Çakır ise şunları kaydetti: “2013’te Caprice Gold’dan üç devre mülk aldım. 2014’de iki devre mülk aldım. Toplam, o günün parasıyla 680 bin TL ödeme yaptım. Dört ay kadar toplam 40 bin TL kira ödemesi aldım. Tapularım verildi. Olayla ilgili olarak bugünün parasıyla 3 milyon TL’nin üzerinde zararım vardır. Zararım giderilmedi.”

Diğer müştekiler de zararlarının giderilmediğini belirterek sanıktan şikayetçi olduklarını söylediler.

Avukattan duruşma eleştirisi

Şikayetçilerden Talip Metehanoğlu’nun avukatı Sıtkı Cansız ise sanığa 2017’de tahliye olduktan sonra mağdurların zararının giderilmesi için ne yaptığının sorulmasını istediğini dile getirdi.

Avukat, şu aşamada dava konusu taşınmazın tamamlansa bile mağduriyetlerin giderilemeyeceğini savunarak şunları söyledi: “Zira 16 bin tapu verilmiş. Tüm mağdurların zararlarını gidermek mümkün değildir. Yılda iki duruşma yapmak, her duruşmaya 10-15 mağdur çağırmakla bu dava bitmez. Deliller karartılıyor. Bu nedenle tutuklama kararı verilsin.”

Akgündüz’ün savunması

Duruşmada söz verilen sanık Fadıl Akgündüz, şu savunmayı yaptı: “2019’da sayın mahkeme heyeti bu soruyu sorduğunda Türkiye’deki ekonomik şartların yeni yatırımcı katılımına imkan vermediğini, yurt dışından belki yeni yatırımcılar olabileceğini söylemiştim. Ancak müştekiler bir dernek kurmuş. Bu dernek oteli işgal etti. Bununla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Otel işgal altındayken herhangi bir yatırımcıyı oraya götürmek söz konusu değil. Tabii ki bir maddi zarar söz konusu ama bu bir dolandırıcılık anlamına gelmez. Ayrıca bu olay ceza davası değil, hukuk davası konusudur.”

Mahkeme heyeti, tutuklanma ve sanıkların sahibi olduğu şirketlerin mal varlığına tedbir konulmasını talebini reddetti. Duruşma, müştekilerin dinlenmesi için ertelendi.

‘Rekor’ ceza istemi

Bayrampaşa’daki Caprice Gold Yatırımcılar Derneği, Akgündüz tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek, Şubat 2015’te savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Yatırımcılar, Akgündüz’ün başlattığı projeleri bitirmediğini ve verdikleri paraları geri alamadıklarını iddia etmişti.

Akgündüz dahil altı sanığa, 349 müştekiye yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.