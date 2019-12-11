Jersey saldırganları, anti-Semitik bir siyah grubun üyesi çıktı

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Jersey City’de dün Yahudiler için özel ürünler satan (koşer) bir markette meydana gelen saldırıda biri polis dört kişinin ölümüne neden olan ve polisin operasyonuyla öldürülen iki saldırganın, anti-Semitik radikal siyah ‘Black Hebrew Israelite’ (Siyah İsrailli Yahudiler) adlı bir grubun (kült) üyesi olduğu açıklandı.

David Anderson ve Francine Graham. Fotoğraflar: Twitter

NBC News’un haberine göre biri kadın olan iki saldırganın isimlerinin David Anderson ve Francine Graham olduğu belirlendi.

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‘Black Hebrew Israelite’ grubunun veya kültünün, anti-semitik (Yahudi karşıtı) olduğu belirtilirken, grubun bu ismi almasının nedeninin, grup üyelerinin atalarının ‘antik İsrailliler’ olduğuna inanmaları olduğu kaydediliyor. Grup, Hristiyan ve Yahudi inançlarının bir karışımına inanıyor.

Grubun içindeki bazı fraksiyonların ise ABD’de siyahların durumu ile ilgili beyazların yanı sıra Yahudileri de sorumlu tuttuğu belirtiliyor.