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Jeremy Corbyn’den tutuklu gazetecilere selam: Hakikate özgürlük

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Britanya’da İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulnup, Ahmet Şık’ın fotoğrafının olduğu ‘Hakikate özgürlük’ tişörtüyle fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf: Evrensel

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davanın 24 Temmuz’daki ilk duruşması öncesi gazetecilere yönelik destek mesajları gelmeye devam ediyor.

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Evrensel’den Arif Bektaş’ın ulaştığı ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, Türkiye’deki gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yapıp, Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık’ın fotoğrafının bulunduğu ‘Hakikate özgürlük’ tişörtüyle fotoğraf çektirdi.

Kendisi de eski bir gazeteci olan Corbyn, gazetecilik faaliyetinden dolayı gazetecilerin tutuklanmasına karşı kampanyaların başını çeken isimlerdendi.

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