Jeremain Lens puan kayıplarını ‘özgüven eksikliği’ne yordu: Umarım bu durumu değiştirebiliriz 

Lig sonuncusu Gaziantepspor’la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’nin tek golünü atan Hollandalı oyuncu Jeremain Lens, kötü gidişin nedeni olarak ‘özgüven eksikliği’ni gösterdi.

‘Maç kazanamadıkça böyle devam ediyor’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Maç kazanamadıkça özgüvenimiz düşük bir seviyede kalıyor ve böyle devam ediyor” diyen Lens, şöyle devam etti: “Bu akşamki karşılaşmaya kalemizde gördüğümüz erken bir golle başladık. Beraberliği yakalayabilmemiz için çok mücadele etmemiz gerekti. Bu mücadeleyi ortaya koyduk, pozisyonlar ürettik ve istediğimiz golü attık. İkinci golü atabilmek için iyi pozisyonlar üretmeyi başardık aslında. Ama ikinci golü bir türlü atamadık. Yine sahadan beraberlikle ayrıldık.”

‘Umarım bu durumu değiştirebiliriz’

En büyük oyuncuların bile dönem dönem özgüven eksikliği sorunu yaşadığını belirten Hollandalı oyuncu, “O yüzden hangi takım, hangi oyuncu olduğu çok da önemli değil. Zaten çok fazla da söyleyecek bir şeyim yok açıkçası. Umarım hızlı bir şekilde bu durumu değiştirebiliriz” diye konuştu.