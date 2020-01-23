Jeoloji Mühendisleri Odası: Kanal İstanbul, Marmara’daki sahilleri yok edecek

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Kanal İstanbul’un yapılması halinde Marmara Denizi’ndeki sahillerin yok olacağını söyledi.

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni birbirine bağlayacak olan yapay su yolu projesi Kanal İstanbul’a çok sayıda itiraz geliyor.

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Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’a konuşan Alan, Marmara ile Karadeniz arasında denizdeki 1 santimlik kot farkının karada 10 santim olduğunu ifade etti.

Alan, “Kanal İstanbul’un yaşatacağı kıyı erozyonu her yerde yaşanacak. Yapılması halinde, ilerleyen yılllarda Marmara Denizi kıyısındaki tüm sahilleri su basacak ve artık hiçbir plajı göremeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Oda başkanı, 75 milyar lira maliyetli olacağı söylenen Kanal İstanbul’un öngörülemeyen jeolojik nedenlerden dolayı yapım aşamasında en az iki katı maliyete ulaşacağını savundu.