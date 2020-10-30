Jeofizik mühendisi: Tsunami devam etmez

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Toker, deprem sonrası Seferihisar’da oluşan tsunaminin devam etmeyeceğini, yeni bir deprem olursa tekrar oluşabileceğini söyledi.

Fotoğraflar: DHA

NTV’nin canlı yayınında depremin normal bir fayda meydana geldiğinin altını çizen Toker şöyle devam etti:

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“Normal faylar tsunami için ideal fay biçimidir. Bu nedenle Seferihisar’da böyle su basmaları gördük. Şu an itibraiyle tsunami devam etmez Arka arkaya dalga gelmez. Ama yeni bir deprem olursa olabilir.“

Saat 18:20’ye kadar 67 artçı şok olduüunu, 15’inin 4 ve 4’ün üzerinde, diğerlerinin ufak olduğunu belirten Toker, “Sisam ve Kuşadası’na doğru yüklenme gösteriyor. Bu fay çok büyük ihtimalle Kuşadası Fayı’nın körfez dibindeki uzantısı gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Marinadaki tekneler sürüklendi

Sığacık Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, ise tsunami sırasında yaşananları anlattı. İskelenin kırıldığını 50 tenkenin de marinadan çıktığını söyleyen Günlü, “Tekneler birden bire denize sürüklendi. Başıboş dolaşıyorlar. Tek tesellimiz burada can kaybı olmaması” dedi.