Jeofizik mühendisi: Kuşadası Körfezi’nde gerilim arttı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, depremden sonra Kuşadası Körfezi’nde gerilimin arttığını söyledi.

Kuşadası (Fotoğraf: Tripadvisor)

30 Ekim’de, İzmir’de, Seferihisar açıklarında meydana gelen, 114 kişinin hayatını kaybettiği depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 6.6, Kandilli 6.9 olarak ölçmüştü.

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‘Doğru ölçülemedi’

Büyüklük konusundaki bu farka da değinen ve bu durumun halkın kafasını karıştırdığını belirten Toker şöyle devam etti: “Şunu söylemek istiyorum orda bulunan istasyonlar deprem çok büyük olduğu için depremi doğru ölçemedi. Kayıtçıların ölçüm aralığının üzerinde çıktı deprem. Fakat Kandilli’nin ölçümlerine baktığımızda depremin 6.94 ya da 7 büyüklüğünde olduğunu görüyoruz.”

Depremin ardından birçok artçı sarsıntının -AFAD’ın dün gece yaptığı açıklamaya göre 1944- olduğuna dikkat çeken Toker şunları söyledi: “Bu artçı şoklar, Sisam Adası’nın kayalıklarının hemen kuzeyinde doğu-batı doğrultulu bir normal fay olduğunu gösteriyor. Artçı şoklar ilk günden şimdiye kadar Sisam kayalıklarının hemen önündeki fayın batı ve doğu ucunda yoğunlaştı. Göze çarpan yığışmalar fayın doğu ucu, yani ciddi bir artçı şok kümelenmesinin olduğu Sisam Adası’nın doğuda bittiği yer Kuşadası Körfezi’ne doğru. Bir de batı ucunda yoğunlaşmalar oldu. Batı ucu da Ege Denizi açıklarına doğru Sisam Adası’nın batıya doğru olan kısmı.”

Artçı şokları jeofizikte ‘coulomb stres transferi’ denen bir yöntemle analiz ettiklerini belirten Toker şöyle konuştu: “Sonuçta doğu-batı uzanımlı fayın batı ucunda gerilimin yükseldiğini ve fayın batıya doğru 2-3 metrelik atımla ilerlediğini gördük. Fayın doğu ucuna Kuşadası Körfezi’ne doğru olan kısma baktığımızda orada bir gerilim artışı olduğunu görüyoruz. Yani bu depremin, olduktan sonra streslerini hem doğuya hem batıya transfer ettiğini gördük. Batıdaki stres transferi Ege Denizi açıklarına doğru yırtılarak ilerlemekte fakat doğuda Kuşadası Körfezi’nin orda bu stresin yırtılmadığını, gerilimin artığını görüyoruz. Fayın eğimi kuzeye doğru yani İzmir’e doğru. Kuzeyde ise stres transferi bize gerilimin azaldığını gösteriyor.”