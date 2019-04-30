Jeffrey başkanlığında ABD heyetleri Ankara’da: 48 saatlik Suriye maratonu

Mamak Cezaevi, Diyarbakır Cezaevi’yle birlikte 12 Eylül işkencelerinin en yoğun yaşandığı iki cezaevinden biriydi. Raci Tetik ise darbeden hemen önce cezaevine atanmış, ‘özel’ bir askerdi. ‘Kasap’ diye anılan Tetik’in ölümüyle birlikte 12 Eylül işkenceleri yeniden gündeme geldi.