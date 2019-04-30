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Yaramazlara biraz batar!

Jeffrey başkanlığında ABD heyetleri Ankara’da: 48 saatlik Suriye maratonu

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD’nin Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn bugün Ankara’ya geliyor. İkilinin Ankara’daki temasları iki gün sürecek.

Fotoğraf: Reuters

ABD Dışişleri Bakanlığı, Jeffrey’in Suriye konusunda üst düzey Türk yetkililerle görüşmelerin devamı kapsamında farklı birimlerin yetkililerinden oluşan heyetlere başkanlık edeceğini bildirdi.

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Görüşmenin Washington’ın bakış açısından gündemi şöyle: “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının ele alınması, ABD askeri varlığını azaltırken Suriye’nin kuzeyinde istikrar ve güvenliğin desteklenmesi ve Suriye krizinin çözümü konusunda BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayısı kararının uygulanmasıyla IŞİD’in kalıcı bozguna uğratılması dahil karşılıklı çıkarların ilerletilmesi.”

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