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Yaramazlara biraz batar!

Jeffrey, Ankara’ya ABD desteği için geldi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib konusunda yaşanan son gelişmeler üzerine beraberindeki heyetle birlikte Ankara’ya geldi. Jeffrey, “Bugün İdlib’de bizim müttefikimiz Türkiye’nin askerleri, tehditle karşı karşıya ve bu tehdit, Rusya ve Esad hükümetinden geliyor. Başınız sağ olsun” dedi.

Jeffrey, Ankara’ya inişinde. Fotoğraf: DHA

Akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı’na gelen Jeffrey, burada soruları yanıtladı. Jeffrey, “Sahada şehidiniz var, başınız sağ olsun. Biz bugün Ankara’ya gelip Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Jeffrey’nin Başdanışmanı Rich Outzen ise “ABD olarak bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Azami dayanışma içinde bulunmak istiyoruz. Bu sebeple Türk müttefiklerimizle yakın irtibat içinde olacağız” diye konuştu.

Jeffrey, Türkiye’nin temmuz ayından itibaren gündeme getirdiği Suriye sınırı boyunca uzanacak ‘güvenli bölge’ talebi ile ekim ayındaki Barış Pınarı Harekatı öncesi ve sonrasında da ABD’nin kıdemli diplomatı olarak görev almış ve kritik görüşmeler yapmıştı.

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