Jeff Bezos, Trump’a yakın gazeteyi şantajcılıkla suçladı

Online alışveriş devi Amazon’un kurucusu ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos, ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla National Enquirer gazetesinin kendisine şantaj yaptığını öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Bezos geçen ay 25 yıldır evli olduğu eşinden ayrıldığını duyurmuştu. Bunun üzerine National Enquirer, Bezos’un eski spiker Lauren Sanchez ile ilişkisine dair, çiftin özel mesajlaşmalarını da içeren haberler yayınlamıştı. Bezos bunun üzerine kuruluşun bu mesajlara nasıl ulaştığına dair bir araştırma yaptırtmış ve sonuçta National Enquirer’ın ana şirketi American Media Inc. (AMI) tarafından yapılan haberlerin ‘politik güçler tarafından yönlendirildiğini’ söylemişti.

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Bezos, web platformu Medium’da bir blog yazısıyla National Enquirer ve American Media Inc.’in kendisine yaptığı şantajın detaylarını aktardı:

“Dün başıma çok ilginç birşey geldi. Aslında sadece ilginç değil bir ilkti de. Reddedemeyeceğim bir teklif aldım. Ya da National Enquirer’ın tepesindekiler bu teklifi reddedemeyeceğimi düşündü. Ama iyi ki de bu teklifi yaptılar çünkü tüm bu olanları yazma cesareti vermiş oldular. Şantaja ve zorbalığa boyun eğmektense bana gönderdikleri ve yayınlamakla tehdit ettikleri içerikleri açacağı zarar ve vereceği utanca rağmen kendim yayınlamaya karar verdim.

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National Enquirer’ın ana şirketi ve David Pecker yönetimindeki AMI, son zamanlarda Adalet Bakanlığı ile Başkan Donald Trump ve seçim kampanyası sürecindeki ‘Yakala ve öldür’ sürecindeki rolüne ilişkin bir dokunulmazlık anlaşmasına girdi. Pecker ve şirketi Suudi hükümeti adına gerçekleştirdiği bir takım faliyetler için de soruşturuldu.

Bunların çoğunu National Enquirer’da özel mesajlaşmalarım yayınlanana kadar ben de bilmiyordum. Bu mesajların nasıl ele geçirildiğine ve amaçlarının tam olarak ne olduğuna dair bilgi edinmek için bir araştırma başlattım.

İşin özü şu: Washington Post’un sahibi olmam işleri benim için karmaşıklaştıran şey. Bazı güç sahibi kişilerin Washington Post’un yaptığı haberler sonucu beni düşman olarak görmesi kaçınılmaz.