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Yaramazlara biraz batar!

Jeff Bezos rekor anlaşmayla boşandı: Eski eşine 35 milyar dolar verecek

Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos ve eşi MacKenzie’nin boşanma süreci 35 milyar dolarlık (yaklaşık 196.6 milyar lira) bir anlaşmayla sona erdi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

1999’da 3.8 milyar dolarlık (yaklaşık 21.35 milyar lira) anlaşmayla boşanan koleksiyoner Alec Wildenstein ve eşi Jocelyn’inkini geride bırakan anlaşma ‘rekor’ olarak kayda geçti.

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Yazar MacKenzie Bezos alacağı bu parayla dünyanın en zengin üçüncü kadını olacak. Anlaşmaya göre MacKenzie Bezos, Jeff Bezos’un kurduğu, internet perakende devi Amazon’daki hisselerinin yüzde 4’ünü koruyacak, buna karşılık Washington Post gazetesi ve uzay seyahati şirketi Blue Origin’deki hisselerinin tümünü Jeff Bezos’a devredecek.

Boşanma anlaşmasının ayrıntılarını Twitter’da duyuran MacKenzie Bezos “Süreci Jeff’le birbirimize destek olarak noktaladığımız için çok mutluyum” yazdı.

Jeff Bezos ise yine Twitter aracılığıyla kendisine destek veren arkadaşlarına, ailesine ve MacKenzie Bezos’a teşekkür ederek “O kadar sevgi dolu ve mükemmel bir kadın ki her zaman ondan öğreneceğim bir şeyler olduğunu biliyorum” dedi.

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131 milyar dolarlık (736 milyar lira) serveti olan Jeff Bezos ve MacKenzie Bezos’un dört çocuğu var. 1994’ten beri beraber olan çift ocak ayında boşanacağını duyurmuştu. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Jeff Bezos, Fox TV’nin eski sunucularından Lauren Sanchez’le aşk yaşıyor.

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