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Yaramazlara biraz batar!

Japonya’yı Hagibis Kasırgası vurdu: Ölü sayısı 19’a ulaştı

Japonya’daki Hagibis Kasırgası hasara neden oldu. Kasırgada 19 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Japonya’da altı farklı yerde meydana gelen ve hızı yaklaşık 180 kilometreye ulaşan Hagbis Kasırgası, bölgede büyük kayıplar yaşanmasına sebep oldu.

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Ülkenin doğu ve kuzeydoğusunu vuran Hagbis Kasırgası’nın etkisiyle bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Toplu taşıma seferleri de tamamen durduruldu.

Kasırgada 100 kişi yaralandı, 20 kişi de aranıyor. Kasırganın etkilediği Tokyo, Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka kentlerinde acil durum ilan edildi.

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