Japonya’yı Hagibis Kasırgası vurdu: Ölü sayısı 19’a ulaştı

Türkiye’nin ‘Barış Pınarı Harekatı’ çerçevesinde zaman zaman top atışlarıyla vurduğu Suriye’nin doğusundaki sınır kenti Kamışlı’da bu akşam saatlerinde meydana gelen ve en az üç kişinin öldüğü bombalı araçla yapılan saldırıyı, IŞİD’in üstlendiği bildiriliyor.