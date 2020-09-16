Japonya’nın yeni başbakanı Yoşihide Suga

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, bu ay yapılacak olan ve Doğu Akdeniz’deki gerilimlerin değerlendirileceği Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde, Türkiye’nin bölgedeki provokasyonları sona erdirmesi halinde Atina’nın Ankara ile deniz yetki alanları hakkında derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyledi.