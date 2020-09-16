Japonya’nın yeni başbakanı Yoşihide Suga

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Yoşihide Suga, Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.
Japonya parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde (Şuugin) düzenlenen oturumda meclis üyeleri, ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya geldi.
Yoşihide Suga, LDP hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugiin üyelerinden 314’ünün oyunu alarak Japonya’nın yeni başbakanı oldu.
Hafta içi düzenlenen LDP iç seçimlerinde kullanılan 534 oyun 377’siyle Suga, oyların yüzde 70’ini kazanıp LDP lideri olmuştu.
Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021’deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.
Japonya eski başbakanı 65 yaşındaki Şinzo Abe, geçtiğimiz ayın ortalarında sağlık durumunun kötüleşmeye başladığını belirterek, hastalığı nedeniyle önemli siyasi kararlarda hata yapmak istemediği için görevi bıraktığını duyurmuştu.