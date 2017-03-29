Japonya’nın eski başbakanı ‘çok net’: Nükleer enerjinin geleceği yok

Fukuşima’da 11 Mart 2011’de gerçekleşen nükleer felaket sırasında Japonya’nın başbakanlık koltuğunda oturan Naoto Kan, nükleer enerjinin dünyada bir geleceğinin olmadığını söyledi.

ABD’nin New York şehrindeki Cornell Üniversitesi’nde konuşan Kan, Fukuşima’daki nükleer felaket nedeniyle oluşan sonuçların henüz aydınlatılamadığını savunurken Tokyo Elektrik Enerjisi Kurumu’nun, durumun ciddiyetini hemen kavrayamadığını ve ardından bizzat kendisinin santralı ziyaret ettiğini söyledi.

Başbakanlıktan istifası öncesinde ülkesine nükleer enerjiyi 2030 yılına kadar bırakması çağrısında bulunan halihazırda iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin nükleer enerjiye yatırımlarını sürdürmesini eleştirdi: “Nükleer enerjinin Japonya’nın geleceğinde, dünyanın geleceğinde bir yeri yok.”

“Güneş ışınları; tarım mahsulleri ve güneş panelleri arasında paylaşılabilir” diyen Kan, sözlerini şöyle tamamladı: “Eğer bu uygulama yaygınlaşırsa, Japonya enerji ihtiyacının yarısından fazlasını tarlalardan temin edebilir. Nükleer enerji ile fosil yakıtlara bağımlılığın sona ermesi ve yenilenebilir, doğal enerjinin kullanılması; barış ve huzur içinde bir dünyanın yolunu açabilir. Ben kendimi, yılmaksızın bu hedefin gerçekleşmesine adayacağım.”