Japonya’dan Çin’e çağrı: Vatandaşlarımıza rektal sürüntü yoluyla Covid-19 testi yapmayın

Japonya Çin’deki vatandaşlarına rektal sürüntü yoluyla Covid-19 testi yapılmasına son verilmesini istedi. Hükümet yetkilisi işlemin ‘psikolojik acı’ya neden olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Kabine Baş Sekreteri Katsunobu Kato, Pekin yönetiminden test prosedürünü değiştireceklerine dair bir yanıt almadıklarını, bu nedenle Japonya’nın bu konuda çağrısının devam edeceğini bildirdi.

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Kato “Çin’deki Japon elçiliğine başvuran bazı Japon vatandaşlar uygulanan rektal sürüntü testi sonucu psikolojik acı yaşadıklarını bildirdi” dedi.

Baş sekreter bu testin kaç Japon vatandaşına uygulandığının bilinmediğini de ifade etti.

Bazı Çin şehirlerinde Covid-19 enfeksiyonlarını tespit etmek için rektumdan alınan numuneler kullanılıyor.

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Geçen ay da Çin Dışişleri Bakanlığı, medyada ABD’li diplomatların işlemle ilgili şikayetlerinin yer aldığı haberlerin ardından Covid-19 testi için rektal sürüntü alındığını reddetmişti.