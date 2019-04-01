Japonya’da yeni dönemin adı Reiwa olacak

Japonya’da, yeni imparatorun tahta geçeceği 1 Mayıs’ta başlayacak dönemin adı belirlendi: Reiwa.

Fotoğraf: Reuters

Japon takvimi, madeni paraların, gazetelerin ve ehliyet gibi resmi evrakların üzerinde kullanıldığı için kamuoyu tarafından merakla beklenen isim aylarca süren oturumlar sonunda belirlendi.

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Uzmanlar ve siyasetçiler tarafından belirlenen isim Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoşihide Suga tarafından duyuruldu. Reiwa’yı oluşturan iki karakterin birinin ‘düzen’ veya ‘kutlu’ ikincisinin ise ‘barış’ anlamına geldiği belirtildi.

Yoşihide Suga, yeni ismin 7’nci yüzyıl Japon şiirlerinden alıntı yapılarak oluşturulduğunu söyledi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe (üstte) de yeni ismi memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İmparator Akihito’nun tahtı 30 Nisan’da kendi isteğiyle veliaht prens Naruhito’ya devretmesiyle sona erecek olan dönemi ‘barışın teşviği’ anlamına gelen ‘Heisei’ olarak biliniyor.