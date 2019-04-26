Japonya’da yeni cafe konsepti: Kahvenizi yavru domuzlarla yudumlamaya ne dersiniz?

Kedi, köpek ve kuşların serbestçe ortalıkta dolaştığı cafelerden sonra hayvanlarla iç içe olunan bu konseptte yeni bir dönem başladı. Japonya’nın başkenti Tokyo’da açılan Mipig, müşterilerine yavru domuzlarla çay kahve içme olanağı sunuyor.

Mart ayında kapılarını açan Mipig’in sahibi, mekanın minik domuz yavrularıyla dolu olduğunu ve onlarla birlikte çay-kahve içmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi. ABD’de, domuzların ev hayvanı olarak beslendiğine dikkat çeken mekan sahibi, “Japonların da domuzlarla iç içe olmasını istedik. Bu nedenle ülkenin ilk domuz yavrusu cafesini açtık” dedi.

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Bu proje için internet üzerinden bağış toplanan Camp-Fire’da para toplandı. 2 milyon yen (106 bin 300 lira) toplamayı hedefleyen mekan sahibi, “Kısa sürede iki katını topladık ve mekanı açtık” diye konuştu.