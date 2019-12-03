Japonya’da telekomünikasyon şirketini 24 bin kez arayan adam gözaltına alındı

Japonya’da 71 yaşındaki bir adam, sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçesiyle bir telekomünikasyon şirketini 24 bin kez arayınca gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Yerel medyada yer alan habere göre, Akitoşi Okamoto, Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi KDDI’nin ücretsiz müşteri hizmetleri hattı 411’i binlerce kez aradı. Şirket polise haber verdi. ‘İş akışına engel olma’ suçlamasıyla karşı karşıya olan yaşlı adam hakkında soruşturma açıldı.

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Şirketten bir yetkili, Okamoto’nun, müşteri hizmetlerini aradıktan hemen sonra telefonu kapattığını ve sözleşmesini ihlal ettikleri için şirket çalışanlarının kendisinden özür dilemesini talep ettiğini belirtti.