Diken

Yaramazlara biraz batar!

Japonya’da telekomünikasyon şirketini 24 bin kez arayan adam gözaltına alındı

Japonya’da 71 yaşındaki bir adam, sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçesiyle bir telekomünikasyon şirketini 24 bin kez arayınca gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Yerel medyada yer alan habere göre, Akitoşi Okamoto, Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi KDDI’nin ücretsiz müşteri hizmetleri hattı 411’i binlerce kez aradı. Şirket polise haber verdi. ‘İş akışına engel olma’ suçlamasıyla karşı karşıya olan yaşlı adam hakkında soruşturma açıldı.  

Reklam

Şirketten bir yetkili, Okamoto’nun, müşteri hizmetlerini aradıktan hemen sonra telefonu kapattığını ve sözleşmesini ihlal ettikleri için şirket çalışanlarının kendisinden özür dilemesini talep ettiğini belirtti.

SON HABERLER

HDP: Demirtaş hastaneye sevk edildi

HDP’den yapılan açıklamada partinin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın, yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda Edirne’deki cezaevinden hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Uludağ’da zirve tırmanışı yapan iki dağcı kayboldu

Bursa’da bulunan Uludağ’da dün akşam zirveye çıkmak için tırmanış yapan iki dağcı kayboldu. Kar yağışıyla soğuk havanın etkili olduğu zirvede, jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri dağcıları arıyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...