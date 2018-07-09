Japonya’da sel felaketi: 100 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kayıp

Japonya’nın güneybatısını etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 100 kişi hayatını kaybetti.

BBC Türkçe’nin haberine göre hükümet sözcüsü, sel ve toprak kayması nedeniyle 10’dan fazla kişinin de kayıp olduğunu aktardı.

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Ülkede İngilizce yayın yapan Japan Times gazetesi ise kayıp sayısını ’50’den fazla’ olarak duyurdu.

Yetkililer, daha önce benzeri görülmemiş çapta bir yağışa maruz kaldıklarını söyledi. Geçen perşembe gününden bu yana Japonya’nın batısı, temmuz ayı ortalamasının üç katı yağış aldı.

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Toprak ve çamur altında kalanları arama çalışmaları yağmurun şiddetini azaltmasıyla hız kazandı.

Hiroşima ve bölgedeki diğer yerlerde yağışla şişen nehirler setlerini aştı. Ölümlerin büyük bölümü Hiroşima çevresinde meydana geldi.

Yağmurun şiddetini artırmasıyla yaklaşık 5 milyon kişiye evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere gitmeleri uyarısı yapılmıştı ancak zorunlululuk olmadığı için birçok kişi evinde kalmayı tercih etti.

Arama kurtarma çalışmalarına yaklaşık 48 bin polis, itfaiyeci ve sivil savunma görevlisi katılıyor.