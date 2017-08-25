Japonya’da PKK adına para toplamakla suçlanan şüpheli Türkiye’de tutuklandı

Japonya’da PKK adına para toplamakla suçlanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, V.D. isimli şüphelinin Japonya’da PKK adına para topladığı ihbarı yapıldığı belirtildi.

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Açıklamada, şüphelinin Japonya’dan gelişinde Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, V.D.’nin üzerinden dört bilezik ve birçok ziynet eşyasıyla 24 milyon 313 bin Japon Yeni ve 4 bin 593 dolar bulunduğu aktarıldı. Ayrıca çok sayıda dijital malzemenin de bulunduğu kaydedildi.

Emniyet, şüphelinin tutuklandığı bilgisini verdi.