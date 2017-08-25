Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Japonya’da PKK adına para toplamakla suçlanan şüpheli Türkiye’de tutuklandı

Share1
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 1

Japonya’da PKK adına para toplamakla suçlanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, V.D. isimli şüphelinin Japonya’da PKK adına para topladığı ihbarı yapıldığı belirtildi.

Reklam

Açıklamada, şüphelinin Japonya’dan gelişinde Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, V.D.’nin üzerinden dört bilezik ve birçok ziynet eşyasıyla 24 milyon 313 bin Japon Yeni ve 4 bin 593 dolar bulunduğu aktarıldı. Ayrıca çok sayıda dijital malzemenin de bulunduğu kaydedildi.

Emniyet, şüphelinin tutuklandığı bilgisini verdi.

Share1
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 1

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...