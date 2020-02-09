Japonya’da karantinaya alınan gemide ‘corona’ya yakalananların sayısı 70 oldu

Japonya’nın Yokohama Limanı’nda corona virüsü nedeniyle karantinaya alınan seyahat gemisinde virüs taşıyan insan sayısının 70’e yükseldiği bildirildi.
Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 813’e yükselirken, tanı konanların sayısı da 37 bin 553 oldu.
2 bin 666 yolcu ile 1045 mürettebatı bulunan Diamond Princess isimli gemi, geçen ay Hong Kong’da inen bir yolcunun yeni tip corona virüsünü taşıdığının ortaya çıkmasının ardından 4 Şubat’ta karantinaya alınmıştı.
AFP’nin haberine göre, Diamond Princess isimli gemide iki haftalık karantina sürerken test sonuçları gelmeye devam ediyor.
Japon yetkililer daha önce gemideki 279 kişiye test yapmış ve 64 kişide virüsün saptandığını açıklamıştı.
Yetkililerin herkese test uygulayıp uygulamayacağı henüz bilinmiyor.
Yerel basın, ülkenin sağlık yetkililerinin yaklaşık 500 kişiye acil ilaç ve başka tıbbi malzeme getirdiğini yazdı.
Yolculara da kabinlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.
Televizyonlara ise ‘İlaç kıtlığı ciddi boyutta’ yazılı bir Japon bayrağının balkona asıldığı görüntüler yansıdı.