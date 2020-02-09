Japonya’da karantinaya alınan gemide ‘corona’ya yakalananların sayısı 70 oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, Kıbrıs adasının kuzeyinin, Rusya’nın Kırım’da yaptığı gibi Türkiye’ye ‘ilhak’ edilmesini, ‘korkunç’ bir ihtimal olarak niteleyerek, bunun Türkiye’nin kendi çıkarlarına da aykırı olduğunu söyledi. Akıncı, Kuzey Kıbrıs’ın ‘de facto olarak Türkiye ili haline gelebileceğini’ de belirtti.