Diken

Yaramazlara biraz batar!

Japonya’da karantinaya alınan gemide ‘corona’ya yakalananların sayısı 70 oldu

Japonya’nın Yokohama Limanı’nda corona virüsü nedeniyle karantinaya alınan seyahat gemisinde virüs taşıyan insan sayısının 70’e yükseldiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 813’e yükselirken, tanı konanların sayısı da 37 bin 553 oldu.

Reklam

2 bin 666 yolcu ile 1045 mürettebatı bulunan Diamond Princess isimli gemi, geçen ay Hong Kong’da inen bir yolcunun yeni tip corona virüsünü taşıdığının ortaya çıkmasının ardından 4 Şubat’ta karantinaya alınmıştı.

AFP’nin haberine göre, Diamond Princess isimli gemide iki haftalık karantina sürerken test sonuçları gelmeye devam ediyor.

Japon yetkililer daha önce gemideki 279 kişiye test yapmış ve 64 kişide virüsün saptandığını açıklamıştı.

Reklam

Yetkililerin herkese test uygulayıp uygulamayacağı henüz bilinmiyor.

Yerel basın, ülkenin sağlık yetkililerinin yaklaşık 500 kişiye acil ilaç ve başka tıbbi malzeme getirdiğini yazdı.

Yolculara da kabinlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Televizyonlara ise ‘İlaç kıtlığı ciddi boyutta’ yazılı bir Japon bayrağının balkona asıldığı görüntüler yansıdı.

Japonya’da karantinaya alınan gemide 10 ‘corona’ vakası tespit edildi

Çin’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 491’e yükseldi; vaka sayısı 24 bini geçti

Çin sağlık komisyonu: ‘Corona’ ölümlerinin yüzde 80’inde hastalar 60 yaş üzeri

‘Corona’ tedbirleri: Japonya gemiyi karantinaya aldı; Avustralya yüzlerce kişiyi uzak bir adaya gönderdi

Çin’de babası ‘corona’ karantinasına alınan çocuk öldü

Çin dışında ‘corona’ nedeniyle ikinci ölüm

Çin’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 425’e yükseldi, vaka sayısı 20 bini geçti

Çin İstanbul başkonsolosu: ‘Corona’ sebebiyle ölenlerin sayısı 362’ye yükseldi

‘Corona’nın erkeklere bulaşma riski kadınlara oranla daha yüksek

‘Corona’ korkusu maskeye talebi artırdı, fiyatlar ‘uçtu’

‘Corona’dan ölenlerin sayısı 361’e yükseldi

Corona virüsü kurulu üyesi: Maske takmamızı gerektirecek durum yok

Wuhan’daki Türkleri tahliye eden uçak, Ankara’ya indi

Ambulans uçak ‘sağlıklı yolcularıyla’ Wuhan’dan Türkiye’ye havalandı

Çin’de corona virüsünden ölenlerin sayısı 249’a yükseldi, vaka sayısı 7 bin 153

Türkleri tahliye edecek uçak Wuhan’a varmak üzere

Çin büyükelçiliği: Çin’deki Türklere ‘corona’ bulaşmadı; üç ay içinde aşısını bulacağız

Bakandan ‘corona’ açıklaması: Ufak belirtiler karşısında tedirgin olunmamalı

Sağlık bakanı: Çinli çocukta corona değil grip var, doktor yanlış işaretlemiş

SON HABERLER

Akıncı, ‘Türkiye’ye bağlı olmak istemiyoruz’ dedi, AKP ve MHP, ‘özür’ ve ‘istifa’ istedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, Kıbrıs adasının kuzeyinin, Rusya’nın Kırım’da yaptığı gibi Türkiye’ye ‘ilhak’ edilmesini, ‘korkunç’ bir ihtimal olarak niteleyerek, bunun Türkiye’nin kendi çıkarlarına da aykırı olduğunu söyledi. Akıncı, Kuzey Kıbrıs’ın ‘de facto olarak Türkiye ili haline gelebileceğini’ de belirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...