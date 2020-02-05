Japonya’da karantinaya alınan gemide 10 ‘corona’ vakası tespit edildi

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, Yokohama Limanı’nda dün karantinaya alınan yolcu gemisindeki 10 kişide yeni tip corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

2 bin 666 yolcu ile 1045 mürettebatı bulunan gemide sağlık tetkikleri devam ederken ‘corona’ salgınında hayatını kaybedenlerin toplamı 490’ı geçti.

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Dün 65 kişi öldü: Şimdiye kadar en yüksek rakam

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun yaptığı açıklamada salı günü corona virüsü kaynaklı 65 ölümün yaşandığı ve bunun şu ana kadar yeni tip corona virüsü kaynaklı günlük en yüksek ölü sayısı olduğu ifade edildi.

Şu ana kadar Çin toprakları dışında iki ölüm vakası rapor edildi. Wuhan şehrini ziyaret etmiş ve hali hazırda başka bir hastalığı olan Hong Kong’taki 39 yaşındaki bir kişi salı günü öldü. Filipinlerdeki bir başka kişi ise geçen hafta Wuhan şehrine gittikten sonra virüse yakalanıp hayatını kaybetti. Çin’de 3 bin 887 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı ise 24 bin 324 oldu.

Ayrıca bügünkü açıklamaya göre American Airlines Group ve United Airlines hava yolu şirketleri Hong Kong’a gidiş-dönüş seferlerini askıya aldı. Böylece bu haftadan itibaren Hong Kong’a hiçbir Amerikan hava yolu şirketi yolcu taşımıyor olacak.