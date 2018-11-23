Japonya’da kadın adayların notunu düşüren üniversitenin lisansı iptal edildi

Kadın adayların notlarını kasıtlı olarak düşürdüğü ve okula girişlerini engellediği ortaya çıkan Tokyo Tıp Üniversitesi’nin akreditasyonu iptal edildi.

Tokyo Tıp Üniversitesi’nin kadın ve yaşlı adayların giriş sınavlarındaki notlarını yıllarca kasıtlı olarak düşürdüğü ve bu şekilde okula daha fazla erkek doktor kabul edilmesini sağladığı kurum içi soruşturma ile doğrulanmış, skandal, ülkede ‘cinsiyetçilik‘ tartışmalarının alevlenmesine neden olmuştu. Üniversite daha sonra özür dilemişti.

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Japonya’daki Tıbbi Eğitim Akreditasyon Konseyi, kadınların yanı sıra yaşlı adayların da üniversite giriş sınavında aldıkları puanları düşük gösterdiği belirlenen üniversitenin lisansının iptaline karar verdi.

Organizasyonun söz konusu puanlama sistemini hayata geçirdiği geçen yıldan bu yana ilk kez bir okulun akreditasyonunu iptal ettiği öğrenildi.

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Japonya’daki tıp okullarına dokuz puanlık değerlendirme sistemi üzerinden akreditasyon veren 80 okul bulunuyor.