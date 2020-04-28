Japonya’da işsizlik oranı son bir yılın en yüksek seviyesinde

Japonya’da corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemlerin iş piyasasını yavaşlatmasıyla martta işsizlik oranı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Japonya’nın işsizlik oranı nispeten düşük olsa da işsizlik oranınındaki yükseliş Başbakan Şinzo Abe hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için daha fazlasını yapması yönünde çağrılara neden olabilir.

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Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 2.5 ile beklentilere uygun yükselerek geçen yıl mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

İşsizlik oranı aralık’ta yüzde 2.2 ile 1992’den beri en düşük seviyesini görmüştü.

İş başvuruları oranı Eylül 2016’dan beri en düşük seviyesini görerek martta 1.39’a düştü.

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Itochu Research Institute şirketinde baş ekonomist olan Atsuşi Takeda, “İş durumunun Nisan’da kötüleşmesi bekleniyor bu nedenle bunun kötüye gidişatın başlangıcı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Takeda, “İşsizliğin arttığına dair şüphe yok. Nisanda iş tekliflerinde sert bir düşüş olacağını düşünüyorum” dedi.

Takeda, Japonya iş piyasasının ABD kadar kötü durumda olmasa da ülkedeki işsizliğin gelecek aylarda yüzde 4’e yükselebileceğini kaydetti.