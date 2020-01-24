Japonya’da hükümet dijital para birimi oluşturmak için teklif hazırladı

Japonya hükümetinden bir yetkili Facebook ve Çin’in dijital para birimi oluşturma girişimlerinin ardından Japonya’nın da kendi dijital para birimini oluşturması için teklif hazırlığında olduklarını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Norihiro Nakayama, yeni dijital para biriminin kamu ve özel sektör ortaklığında oluşturulacağını belirtilirken, Japonya’nın finans alanındaki gelişmelere ayak uydurmasını sağlayacağını ifade etti.

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Nakayama şöyle konuştu: “İlk adım dijital yen oluşturma fikrini detaylıca incelemek olacak. Çin bu yönde çeşitli girişimlerde bulundu biz de buna göre hareket etmek durumundayız.”