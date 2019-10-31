Japonya’da dünya mirası kale kül oldu

Japonya’da, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 500 yıllık Şuri Kalesi yandı.
The Japon Times’ta yer alan habere göre, Japonya’nın güneyinde, Okinawa eyaletindeki Naha kentinin en turistik noktalardan birinde meydana gelen yangın, yerel saatle gece 02:40 sularında başladı.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda yapının sadece iskeletinin kaldığı görüldü. Yangın 10 saatten fazla sürden yangını söndürme çalışmalarına 100’den fazla itfaiyeci katıldı.
Ryukyu hanedanlığının en önemli saraylarından Şuri Kalesi 1945’te savaş sırasında tamamen yıkılmış, yeniden inşa edilmişti.