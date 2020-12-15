Diken

Yaramazlara biraz batar!

Japonya’da, dokuz kişiyi öldüren ‘Twitter katili’ne idam cezası

Japonya’da, Twitter üzerinden iletişim kurduğu dokuz kişiyi öldüren kişi idam cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: socialmediaasia.com

Kamuoyunda ve basında, ‘Twitter katili’ olarak tanınan Takahiro Şiraişi’nin Zama kentindeki evinde, 2017 yılında, kaybolan genç bir kadın arandığı sırada parçalanmış ceset parçaları bulunmuştu. Cinayetler bu şekilde ortaya çıkmış, Şiraişi tutuklanmıştı. 30 yaşındaki Şiraişi, 1 Ekim’deki duruşmada suçunu itiraf etmişti.

Reklam

Twitter üzerinden intihar eğilimli kişilerle iletişim kuran Şiraişi, onlara ‘ölmeleri konusunda yardım edeceğini’ bazılarına, ‘onlarla birlikte kendisini de öldüreceğini’ söyleyerek evine çağırdı. Sekizi genç kadın biri erkek dokuz kişiyi öldürdü.

Zama kentindeki evinde ceset parçaları bulununca ülke gündemine oturan Şiraişi’nin avukatları, dava sürecinde, ölenlerin ‘kendi rızalarıyla öldürüldüklerini’ bu nedenle cezasında indirime gidilmesi gerektiğini savundu.

Ancak Şiraişi hakkındaki suçlamaları kabul ettiği 1 Ekim’deki duruşmada ‘onları kendi istekleri dışında öldürdüğünü’ söyledi.

Reklam

Karar duruşmasında hakim de kararını açıklarken, “Kurbanlardan hiçbirinin rızası yoktu” diyerek Şiraişi’yi idam cezasına mahkum etti.

Japonya’yı şoke eden cinayetler sosyal medyada intiharın nasıl konuşulması gerektiğinin tartışılmasına neden oldu. Dava süreci büyük ilgi gördü.

SON HABERLER

Kaftancıoğlu’na dokuz aydan 10.5 yıla kadar hapis istemi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘suç işlemeye tahrik’, ‘suçu ve suçluyu övmek’ suçlamalarıyla dava açıldı. Kaftancıoğlu, dokuz aydan 10.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Dink davası: İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine bir yıla kadar hapis talebi

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada, iddianamede olduğu gibi Dink cinayetinin Fethullahçı yapı tarafından işlendiği savunuldu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Nisan 2016’dan bu yana görülen davanın 112. duruşması yarın yapılacak.