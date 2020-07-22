Japonya’da ‘corona’ tedavisi için deksametazon kullanımı onaylandı

Japonya Sağlık Bakanlığı Covid-19 tedavisinde ‘deksametazon’ isimli ilacın kullanımını onayladı.
Kyodo’nun haberine göre bakanlık, Covid-19 hastalarının tedavisinde steroid ilaç deksametazon kullanılmasını uygun buldu.
Uygun fiyatlı, kolay erişilebilir deksametazon, virüslü hastaların yanı sıra akciğer rahatsızlığı dahil birçok alanda kullanılabilecek.
Japonya’da Covid-19 tedavisine yönelik remdesivir isimli ilaç mayıs ayında onaylanmıştı.
Britanya’da tedavilerde ilacın, 10 gün boyunca verildiği 2 bin 100 hasta ile verilmediği 4 bin 300 hastanın durumu kıyaslandığında ilacın etkisi ortaya çıkmıştı, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranının üçte bir, standart oksijen tedavisi görenlerde ise beşte bir azaldığı saptanmıştı.