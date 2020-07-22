Japonya’da ‘corona’ tedavisi için deksametazon kullanımı onaylandı

34 ülkeden 38 binin üzerinde kişinin katıldığı ankete göre ahlaklı olmak için tanrıya inanmanın gerekip gerekmediği görüşü refah ve eğitim düzeyine bağlı olarak değişiyor. Zengin ülkelerde yaşayan eğitimli insanlar, ahlaklı olmak için tanrı inancının gerekmediğini düşünüyor. Yoksullarda görüş tam tersi.