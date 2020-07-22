Diken

Yaramazlara biraz batar!

Japonya’da ‘corona’ tedavisi için deksametazon kullanımı onaylandı

Japonya Sağlık Bakanlığı Covid-19 tedavisinde ‘deksametazon’ isimli ilacın kullanımını onayladı.

Fotoğraf: Reuters

Kyodo’nun haberine göre bakanlık, Covid-19 hastalarının tedavisinde steroid ilaç deksametazon kullanılmasını uygun buldu.

Reklam

Uygun fiyatlı, kolay erişilebilir deksametazon, virüslü hastaların yanı sıra akciğer rahatsızlığı dahil birçok alanda kullanılabilecek.

Japonya’da Covid-19 tedavisine yönelik remdesivir isimli ilaç mayıs ayında onaylanmıştı.

Britanya’da tedavilerde ilacın, 10 gün boyunca verildiği 2 bin 100 hasta ile verilmediği 4 bin 300 hastanın durumu kıyaslandığında ilacın etkisi ortaya çıkmıştı, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranının üçte bir, standart oksijen tedavisi görenlerde ise beşte bir azaldığı saptanmıştı.

SON HABERLER

34 ülkede anket: Yoksullara göre tanrı inancı yoksa ahlak da yok

34 ülkeden 38 binin üzerinde kişinin katıldığı ankete göre ahlaklı olmak için tanrıya inanmanın gerekip gerekmediği görüşü refah ve eğitim düzeyine bağlı olarak değişiyor. Zengin ülkelerde yaşayan eğitimli insanlar, ahlaklı olmak için tanrı inancının gerekmediğini düşünüyor. Yoksullarda görüş tam tersi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...