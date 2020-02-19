Japonya’da ‘corona’ karantinasına alınan gemide testleri negatif çıkanlar tahliye ediliyor

Japonya’da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı’nda karantina altında tutulan Diamond Princess isimli gemide bulunan ve testleri negatif çıkan yolcular tahliye edilmeye başladı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 12, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 75 bin 199’a yükselirken 14 bin 685 kişi de tedavi edildi.
Japonya Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat’ta karantinaya alınan, 3 bin 500’den fazla kişinin bulunduğu yolcu gemisinde, Covid-19 tespit edilen kişi sayısının 454’e çıktığını duyurmuştu. Bakanlık 1723 kişiye test yaptıklarını; bunlardan 454’ünde virüs saptandığını açıklamıştı.
Sabah saatlerinden itibaren gemiden çıkan ilk grup, otobüslerle limandan ayrıldı. Bugün 500 civarı yolcunun gemiyi terk etmesi bekleniyor.