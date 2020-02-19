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Japonya’da ‘corona’ karantinasına alınan gemide testleri negatif çıkanlar tahliye ediliyor

Japonya’da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı’nda karantina altında tutulan Diamond Princess isimli gemide bulunan ve testleri negatif çıkan yolcular tahliye edilmeye başladı.

Fotoğraf: DHA

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 12, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 75 bin 199’a yükselirken 14 bin 685 kişi de tedavi edildi.

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Japonya Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat’ta karantinaya alınan, 3 bin 500’den fazla kişinin bulunduğu yolcu gemisinde, Covid-19 tespit edilen kişi sayısının 454’e çıktığını duyurmuştu. Bakanlık 1723 kişiye test yaptıklarını; bunlardan 454’ünde virüs saptandığını açıklamıştı.

Sabah saatlerinden itibaren gemiden çıkan ilk grup, otobüslerle limandan ayrıldı. Bugün 500 civarı yolcunun gemiyi terk etmesi bekleniyor.

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