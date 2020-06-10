Japonya’da ‘corona’ için ek bütçe paketi: 297 milyar dolar

Japonya’da Covid-19’un yarattığı krize yönelik tedbirler kapsamında 297 milyar dolarlık rekor ek bütçe taslağını onayladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Başbakan Şinzo Abe hükümetinin hafta başında meclise sunduğu ek bütçe, muhalefet partilerinin tamamına yakınının desteğini alarak kabul edildi.

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Ekonomik zarara uğrayan küçük ve ortak ölçekli işletmeleri destekleyecek bütçe, yaşam tehlikesine rağmen hizmet veren sağlık çalışanlarına nakit finans desteği imkanını da içeriyor.

Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü sağlık tesislerinde her bir çalışana tek seferliğine yaklaşık 1800 dolar ödenmesinin öngörüldüğü bütçede, solunum tedavilerine yönelik yataklarını hastaların hizmete sunan hastanelerin çalışanlarına da birer defalığına 930 dolar ödeme yapılması yer alıyor.

Ayrıca kepenk indiren küçük ve orta ölçekli işletmelerin personeli için günlük yaklaşık 74 dolarlık ödeme 140 dolara çıkarılacak.

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Tamamıyla devlet tahvillerinden karşılanan ve ülke tarihinin en yüksek hacimli ek bütçe paketinin, cuma günü Danışmanlar Meclisi’nden geçerek yasalaşması bekleniyor.