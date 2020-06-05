Japonya’da ‘corona’ etkisi: Hanehalkı harcamaları rekor hızda azaldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsüne ilişkin çalışmalarda bugüne kadar daha tehlikeli bir hal alacak şekilde mutasyona uğradığına dair işarete rastlanmadığını açıkladı. Ancak örgüt, bunun, salgının daha tehlikeli hale gelemeyeceği anlamına gelmediği konusunda uyardı.