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Yaramazlara biraz batar!

Japonya’da ‘corona’ etkisi: Hanehalkı harcamaları rekor hızda azaldı

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya’da hanehalkı harcamaları corona virüsü salgını nedeniyle nisan ayında yüzde 11.1’lik rekor hızda azaldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Japon vatandaşlar seyahat ve dışarda yemek yeme imkanlarının kısıtlanması ve işten çıkarmaların artacağı beklentisiyle harcamalarını kıstı.

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Hanehalkı harcamaları nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11.1 azaldı. Hanehalkı harcamaları verinin açıklanmaya başlandığı 2001 yılından bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

Ekonomistler mart ayında yüzde 6 gerileyen hanehalkı harcamalarının nisanda yüzde 15.4 azalacağını tahmin ediyorlardı.

Japonya’da son açıklanan veriler ekonominin daha da daralmasını önlemeye çalışan politikacılar üzerinde baskı yaratıyor. Ekonomisi zaten resesyonda bulunan Japonya’da daralmanın bu çeyrekte hızlanması bekleniyor.

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