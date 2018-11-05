Japonya’da çocuk intihar oranı son 30 yılın en yüksek seviyesinde

Japonya’da çocuklar arasındaki intihar oranı son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Japonya, intihar oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Tüm yaş gruplarındaki intihar sayısı 2003’te 34 bin 427 iken 2017’de 21 bin 321’e düşmüştü. Ülke genelinde son 15 yılda intihar oranları düşse de genç yaşta hayatlarına son verenlerin sayısı artışta.

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Euronews’ün haberine göre ilk, orta ve liselerde Mart 2018’e kadar en az 250 çocuk intihar etti. Bir önceki yıl rakam 245’ti. Ülkede 1986’da da ortaöğrenim kurumlarında eğitim gören 268 çocuk intihar etmişti.

Japonya Eğitim Bakanlığı üyetkilisi Noriaki Kitazaki, “Öğrencilerin intihar sayısı hayli yüksek seviyede ve endişe verici bu durumun ele alınması gerekiyor” dedi. Kitazaki, söz konusu artışın ardındaki faktörleri belirlemenin zor olduğunu da anlattı.

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250 çocuktan 33’ü gelecekleri hakkında duydukları endişe, 31’i aile sorunları ve 10’u da saldırıya uğradığı için intihar etti. Diğer 140’ının intihar nedeniyse bilinmiyor.

Hong Kong merkezli, South China Morning Post gazetesi, 1972 ila 2013 arasında 18 bin 48 çocuğun intihar ettiğini ve hepsinin okulların tatil olduğu dönemlerde gerçekleştiğini aktarmış, öğretmenlerden çok velilere daha fazla iş düştüğünü belirtmişti.