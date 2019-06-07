Japonya’da çalışan kadınlara ‘topuklu ayakkabı’ dayatmasına bakan desteği

Japonya’da, şirketlerin çalışan kadınlara topuklu ayakkabı giymelerini zorunlu tutmasına karşı başlatılan kampanya, giderek büyürken, söz konusu zorunluluğa karşı 20 bin kadının imzaladığı bildiri, Japonya Çalışma Bakanlığı’na iletildi. Ancak bakan, söz konusu uygulamayı savunarak, bunun ‘sosyal açıdan kabul gören bir durum’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, Japonya Çalışma ve Sağlık Bakanı Takumi Nemoto, kadınların sosyal medyada topluklu ayakkabı zorunluluğuna karşı başlattığı kampanyaya karşı, kadınlar için ‘uygun olanın işe topuklu ayakkabılarla gitmeleri olduğunu’ söyledi.

Reklam

Japonya Çalışma ve Sağlık Bakanı Takumi Nemoto. Fotoğraf: Japan Times.

Meclis’teki bir oturum sırasında bakana, işverenlerin uyguladığı topuklu ayakkabı zorunluluğuna karşı başlatılan kampanyanın sorulması üzerine Nemoto, “Sosyal açıdan kabul gören bir durum var. Mesleki açıdan gerekli ve uygun olan mevcut uygulamadır” yanıtını verdi.

Kampanyayı, oyuncu ve yazar Yumi Ishigawa başlatmıştı. İşverenlerin kıyafet yönetmeliklerinde topuklu ayakkabı zorunluluğunu şart koşmasını engelleyecek bir yasal düzenleme çağrısıyla başlatılan kampanyada toplanan imzalar, salı günü Japonla Çalışma Bakanlığı’na iletilmişti. Bildiriye 20 bin kadın imza atmıştı.

Kampanyaya destek verenlerin ifadelerine göre, Japonya’daki şirketlerin neredeyse tümünde kadınlar için topuklu ayakkabı giyme zorunluluğu bulunuyor.