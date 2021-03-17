Japonya’da bir ilk: Mahkeme eşcinsel evliliğe izin verilmemesini anayasaya aykırı buldu

Japonya’da mahkeme eşcinsel evliliğe izin vermemenin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Fotoğraf: Reuters

Hokkaido’daki Sapporo Bölge Mahkemesi’nin kararı, eşcinsel evlilikler konusunda bir ilk olma özelliği taşırken, aynı zamanda büyük bir sembolik zafer niteliği taşıyor.

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Eşcinsel evliliklerin yapılabilmesi için yeni bir yasaya ihtiyaç olmakla birlikte, LGBTİ+ aktivistleri kararı coşkuyla karşılayarak, bunun hayatlarını değiştirme potansiyeli olduğunu belirtti.

Asya ülkelerindeki hukuk standartlarına kıyasla, görece özgürlükçü olarak değerlendirilmesine karşın, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi Japonya’da toplumsal tavır LGBTİ+ komünitesini büyük ölçüde ‘görünmez‘ kılıyor.

Japonya G7 ülkeleri (ABD, Fransa, İtalya, Almanya, Birleşik Krallık, Kanada) arasında eşcinsel evlilikleri ya da partnerlikleri yasal olarak tanımayan tek ülke.

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Eşcinsel çiftlere kısıtlı haklar tanıyan bölgesel düzenlemeler olmakla birlikte miras, ebeveynlik gibi heteroseksüel çiftlerin sahip olduğu temel haklardan yararlanamıyorlar.

Söz konusu dava 2019’da üç çiftin hükümetin evlenmelerine izin vermemesi sonucu uğradıkları psikolojik zarar gerekçesiyle 1’er milyon yenlik (69 bin lira) tazminat istemesiyle başlamıştı.

Mahkeme çiftlerin tazminat talebini yerine getirmemekle birlikte eşcinsel evliliklerin tanınmamasının anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.